У Казахстані день жалоби

Жалобу оголошено у зв’язку з серією вибухів на військовому складі

На складах, де стався вибух, зберігалося понад 500 тонн тротилу

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 29 серпня днем загальнонаціональної жалоби у зв’язку з серією вибухів на військовому складі в Жамбилській області. Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Загиблі військовослужбовці і рятувальники виявили справжній героїзм і самовідданість. Вони назавжди залишаться в пам’яті народу», – написав президент.

В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 28, 2021

За даними МНС Казахстану, число загиблих в результаті вибухів збільшилася до 13 осіб. Тіла трьох загиблих залишаються непізнаними. Пошуки ще трьох осіб ведуться.

Нагадаємо, вибух на складі боєприпасів в Казахстані стався 26 серпня близько 19:00. За даними Міністерства оборони республіки, в приміщенні зберігалися переважно інженерні снаряди, що не володіють великою дальністю розльоту. Через те, що сталося у відставку подав міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв. Керівництво республіки вважає причиною того, що сталося був тротил, який зберігався на складі.