  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Казахстані день жалоби

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жалобу оголошено у зв&rsquo;язку з серією вибухів на військовому складі - У Казахстані день жалоби

    Жалобу оголошено у зв’язку з серією вибухів на військовому складі

    Фото з відкритих джерел

    На складах, де стався вибух, зберігалося понад 500 тонн тротилу

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 29 серпня днем загальнонаціональної жалоби у зв’язку з серією вибухів на військовому складі в Жамбилській області. Про це він повідомив у своєму Twitter.

    «Загиблі військовослужбовці і рятувальники виявили справжній героїзм і самовідданість. Вони назавжди залишаться в пам’яті народу», – написав президент.

    За даними МНС Казахстану, число загиблих в результаті вибухів збільшилася до 13 осіб. Тіла трьох загиблих залишаються непізнаними. Пошуки ще трьох осіб ведуться.

    Нагадаємо, вибух на складі боєприпасів в Казахстані стався 26 серпня близько 19:00. За даними Міністерства оборони республіки, в приміщенні зберігалися переважно інженерні снаряди, що не володіють великою дальністю розльоту. Через те, що сталося у відставку подав міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв. Керівництво республіки вважає причиною того, що сталося був тротил, який зберігався на складі.

    Теги: вибух міністр Казахстан рятувальники Касим-Жомарт Токаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Казахстані день жалоби