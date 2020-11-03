У Києві на три дні скоротили режим роботи трамвайних маршрутів (розклад)

У нічний час трамваї тимчасово не ходитимуть

На лівому березі Києва триває реконструкція трамвайних колій

У ніч проти 4, 5 та 6 листопада у столиці буде тимчасово скорочено режим роботи трамвайних маршрутів №№ 8, 28, 29, 33К. Про це повідомляє пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Це пов’язано з ремонтом трамвайних колій по вул. Миропільській біля зупинки «Вул. О. Бойченка» та по вул. П. Усенка заїзд в депо.

Так, з 00:30 до 05:30 рух трамваїв по вул. Миропільській в напрямку Дарницької площі буде закрито. З 00:30 до 04:30 рух трамваїв по вул. П. Усенка заїзд в депо буде закрито.

Останні відправлення трамваїв:

Маршрут № 8:

від ст. м «Позняки»: 22:30, 22:45;

від бульв. Перова: 22:00, 22:15.

Маршрут № 28:

від вул. П. Усенка: 22:50, 23:00;

від вул. Милославська: 23:05, 23:15.

Маршрут № 29:

від ст. м «Бориспільська»: 21:50, 22:15;

від вул. Алішера Навої: 22:22, 22:45.

Маршрут № 33К:

від вул. П. Усенка: 23:06, 23:16;

від вул. С. Лифаря: 23:46, 00:56.

Нагадаємо, з 28 жовтня орієнтовно до кінця 2020 року рух трамваїв маршруту 35 тимчасово закривається та вносяться зміни в трасу руху трамваїв маршрутів №№ 8, 28, 29 на лівому березі Києва. Зміни пов’язані із виконанням робіт із реконструкції трамвайної лінії по просп. Юрія Гагаріна та вул. Попудренка на ділянці від вул. Гната Хоткевича до станції метро «Лісова».