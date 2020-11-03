Столицю знову накриє туман: оголошено перший рівень небезпеки

Видимість на дорогах Києва не перевищуватиме 500 м

У середу, 4 листопада, вночі та вранці в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попередив Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям, що під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомила синопткиня Наталка Діденко, у Києві середа буде досить комфортною - без дощу, вдень близько +10°C.

Нагадаємо, у Києві два дні поспіль, 29 і 30 жовтня, був сильний. Видимість не перевищувала 500 м. У столиці було оголошено перший рівень небезпеки.

Через туман і смог вранці 30 жовтня Київ знаходився на сьомому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.