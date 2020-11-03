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    Столицю знову накриє туман: оголошено перший рівень небезпеки

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    На Київ опуститься густий туман - Столицю знову накриє туман: оголошено перший рівень небезпеки
    На Київ опуститься густий туман

    Видимість на дорогах Києва не перевищуватиме 500 м

    У середу, 4 листопада, вночі та вранці в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попередив Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують водіям, що під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як повідомила синопткиня Наталка Діденко, у Києві середа буде досить комфортною - без дощу, вдень близько +10°C.

    Нагадаємо, у Києві два дні поспіль, 29 і 30 жовтня, був сильний. Видимість не перевищувала 500 м. У столиці було оголошено перший рівень небезпеки.

    Через туман і смог вранці 30 жовтня Київ знаходився на сьомому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

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