У Києві буде заборонено паркування на майже 70 вулицях (список)

Заборона паркування на цих вулицях допоможе усунути затори надасть правове обґрунтування для евакуації автомобілів

У вівторок, 28 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили перелік столичних вулиць, де паркування транспортних засобів призводить до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджає дорожньому руху. Рішення підтримали 91 депутат, повідомляє прес-служба Київради. Відповідне рішення визначає 67 вулиць, де



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Заборона паркування на цих вулицях допоможе усунути затори надасть правове обґрунтування для евакуації автомобілів

У вівторок, 28 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили перелік столичних вулиць, де паркування транспортних засобів призводить до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджає дорожньому руху. Рішення підтримали 91 депутат, повідомляє прес-служба Київради.

Відповідне рішення визначає 67 вулиць, де буде заборонено залишати автомобілі. Заборона паркування на цих вулицях допоможе усунути затори надасть правове обґрунтування для евакуації автомобілів безвідповідальних водіїв, а також стимулює киян пересісти на громадський транспорт.

«Департаментом спільно з поліцією і Держохороною було визначено ті вулиці, де найбільше недобросовісні водії перешкоджають дорожньому руху. На цих шляхах встановлять дорожні знаки, відповідне доручення буде надано «Київдорсервісу». Також КК «Київавтодор» має нанести дорожню розмітку, щоб водії бачили, що там не можна паркуватися. Після всіх цих процедур, поліція, маючи на руках рішення Київради, буде приймати відповідні міри до водія, який суттєво зважає організації дорожнього руху», - зазначив перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого орану Київради (КМДА) Іван Шпильовий.

Таким чином, відповідно до рішення, паркування буде заборонено на наступних вулицях:

1. вул. Михайлівська

2. Львівська пл.

3. вул. Січових стрільців

4. вул. Мельникова від вул. Глибочицька до вул. Дорогожицька

5. вул. О. Теліги

6. просп. Степана Бандери

7. просп. Генерала Ватутіна

8. Броварський просп.

9. вул. Гната Хоткевича

10. Харківське шосе

11. вул. Московська

12. вул. Генерала Алмазова

13. вул. Михайла Грушевського

14. вул. Хрещатик

15. вул. Басейна

16. бульв. Тараса Шевченка

17. вул. Саксаганського від вул. Паньківська до пл. Перемоги

18. вул. Жилянська від вул. Пестеля до вул. Іллі Еренбурга

19. вул. Антоновича від вул. Загородньої до бульв. Дружби Народів

20. вул. Велика Васильківська від бульв. Дружби Народів до вул. Івана Кудрі та від вул. Хрещатик до пл. Льва Толстого

21. просп. В. Лобановського

22. Чоколівський бульвар

23. вул. Вадима Гетьмана

24. вул. Олександра Довженка

25. вул. Дегтярівська від просп. Перемоги до вул. Івана Шевцова

26. вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського

27. вул. Данила Щербаківського

28. просп. Академіка Палладіна (основна проїзна частина)

29. Кільцева дорога

30. вул. Пушкінська від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізна

31. вул. Верхній Вал від вул. Кожум'яцька до вул. Межигірська

32. вул. Нижній Вал від вул. Межигірська до вул. Кожум'яцька

33. просп. Академіка Палладіна з парного боку

34. просп. Голосіївський

35. просп. Академіка Палладіна (основна проїзна частина)

36. Вокзальна площа

37. вул. Леонтовича з непарного боку

38. вул. Герцена

39. вул. Овруцька від вул. Герцена до Подільського узвозу

40. Подільський узвіз

41. площа Тараса Шевченка

42. вул. Стеценка від просп. Академіка Палладіна до вул. Академіка Туполєва

43. вул. Баггоутівська від вул. Пугачова до вул. Овруцька

44. вул. Пугачова від вул. Мельникова до вул. Баггоутівська

45. вул. Кирилівська від вул. Вишгородська до Подільського узвозу

46. вул. Вишгородська

47. вул. Набережно Рибальська

48. вул. Набережно-Хрещатицька

49. Набережне шосе

50. Надніпрянське шосе

51. бульв. Дружби Народів

52. вул. Короленківська

53. вул. Народного ополчення з непарного боку від вул. Смілянська до Севастопольської площі

54. вул. Задніпровського

55. Севастопольська площа

56. Дарницька площа

57. вул. Глибочицька

58. вул. Межигірська

59. вул. Прорізна

60. вул. Ушинського від вул. Авіаконструктора Антонова до Чоколівського бульвару

61. Володимирський узвіз

62. вул. Шовковична

63. вул. Лютеранська

64. вул. Інститутська

65. Кріпосний провулок

66. вул. Костьольна

67. вул. Петра Запорожця