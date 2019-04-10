У Києві на дільниці з виборчої документації випаровувалось чорнило. Поліція відкрила кримінальну справу



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Виборчий бюлетень для голосування на президентських виборах. Фото «Главком »

Подія сталася у день обрання президента України, 31 березня

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції в Києві відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158-2 КК України («Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму») щодо події, яка відбулася на виборчій дільниці №800417 у столиці.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Дніпровського районного суду Києва від 4 квітня.

За даними досудового розслідування, у день голосування, 31 березня приблизно о 12 годині 45 хвилин на дільницю №800417 виборчого округу №216 прийшло троє громадян, які зареєстровані за однією адресою.

Під час проведення голосування було виявлено факт надання членами виборчої комісії автоматичної ручки цим виборцям, які скористалися нею для проставлення особистих підписів у списках виборців про отримання виборного бюлетеня та на контрольному талоні про отримання бюлетеня для голосування.

Через деякий час чорнила ручки під дією температури, а саме нагрівання - зникли. Цей факт був виявлений виборцем, про що вона повідомила співробітників поліції.

Наразі поліція у рамках кримінальної справи отримала тимчасовий доступ до виборчих документів, які знаходяться у розпорядженні окружної виборчої комісії №216.

Додамо, що на виборчій дільниці проголосувало 1697 осіб. Найбільше голосів одержали Володимир Зеленський – 512, Петро Порошенко – 396, Юлія Тимошенко – 219.

Загалом, Національна поліція порушила 60 кримінальних проваджень через порушення на виборах президента.