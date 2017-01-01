У Києві на проспекті Перемоги сталася потрійна ДТП
- 24 Листопада, 23:59
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Аварія сталася на виїзді з Києва
У Києві на проспекті Перемоги ввечері в п'ятницю, 24 листопада, сталося ДТП за участю трьох автомобілів.
Про це передає «112 Україна».
Аварія сталася на виїзді з Києва. В результаті ДТП ніхто не постраждав.
«ДТП сталося на проспекті Перемоги на ділянці, де знаходиться з'їзд на Велику Кільцеву дорогу. Аварія сталася за участю трьох автомобілів: легковика з литовської реєстрацією і двох позашляховиків, які зараз стоять посеред дороги. Як нам повідомили співробітники швидкої допомоги, ніхто не постраждав, одна людина перебуває у шоковому стані, від госпіталізації він відмовився», - йдеться у повідомленні.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група, причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
Нагадаємо, у суботу при виїзді з житлового масиву Виноградар на Велику Кільцеву дорогу в напрямку спецдиспансеру у Києві сталося зіткнення двох пасажирських автівок: шестеро людей госпіталізовано.
19 листопада поблизу Слов’янська сталася моторошна ДТП, в якій загинули дві людини.