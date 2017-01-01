У Києві на проспекті Перемоги сталася потрійна ДТП

Аварія сталася на виїзді з Києва

У Києві на проспекті Перемоги ввечері в п'ятницю, 24 листопада, сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Про це передає «112 Україна». Аварія сталася на виїзді з Києва. В результаті ДТП ніхто не постраждав. «ДТП сталося на проспекті Перемоги на ділянці, де знаходиться з'їзд на Велику Кільцеву дорогу. Аварія сталася за участю



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Аварія сталася на виїзді з Києва

У Києві на проспекті Перемоги ввечері в п'ятницю, 24 листопада, сталося ДТП за участю трьох автомобілів.

Про це передає «112 Україна».

Аварія сталася на виїзді з Києва. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

«ДТП сталося на проспекті Перемоги на ділянці, де знаходиться з'їзд на Велику Кільцеву дорогу. Аварія сталася за участю трьох автомобілів: легковика з литовської реєстрацією і двох позашляховиків, які зараз стоять посеред дороги. Як нам повідомили співробітники швидкої допомоги, ніхто не постраждав, одна людина перебуває у шоковому стані, від госпіталізації він відмовився», - йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група, причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Нагадаємо, у суботу при виїзді з житлового масиву Виноградар на Велику Кільцеву дорогу в напрямку спецдиспансеру у Києві сталося зіткнення двох пасажирських автівок: шестеро людей госпіталізовано.

19 листопада поблизу Слов’янська сталася моторошна ДТП, в якій загинули дві людини.