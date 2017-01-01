  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Києві на проспекті Перемоги сталася потрійна ДТП

    Аварія сталася на виїзді з Києва
    У Києві на проспекті Перемоги ввечері в п'ятницю, 24 листопада, сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Про це передає «112 Україна». Аварія сталася на виїзді з Києва. В результаті ДТП ніхто не постраждав. «ДТП сталося на проспекті Перемоги на ділянці, де знаходиться з'їзд на Велику Кільцеву дорогу. Аварія сталася за участю
    • 24 Листопада, 23:59
    • Розсилка

    Аварія сталася на виїзді з Києва

    У Києві на проспекті Перемоги ввечері в п'ятницю, 24 листопада, сталося ДТП за участю трьох автомобілів.

    Про це передає «112 Україна».

    Аварія сталася на виїзді з Києва. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

    «ДТП сталося на проспекті Перемоги на ділянці, де знаходиться з'їзд на Велику Кільцеву дорогу. Аварія сталася за участю трьох автомобілів: легковика з литовської реєстрацією і двох позашляховиків, які зараз стоять посеред дороги. Як нам повідомили співробітники швидкої допомоги, ніхто не постраждав, одна людина перебуває у шоковому стані, від госпіталізації він відмовився», - йдеться у повідомленні.

    На місці інциденту працює слідчо-оперативна група, причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

    Нагадаємо, у суботу при виїзді з житлового масиву Виноградар на Велику Кільцеву дорогу в напрямку спецдиспансеру у Києві сталося зіткнення двох пасажирських автівок: шестеро людей госпіталізовано.

    19 листопада поблизу Слов’янська сталася моторошна ДТП, в якій загинули дві людини.

    ДТП Київ дороги аварія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ