У Києві обговорять питання введення миротворчої місії ООН на Донбасі

Участь у обговоренні візьме міжнародний експерт з миротворчих місій ООН генерал Яаакко Оксанен

Перша Національна платформа «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» відбудеться у вівторок, 13 лютого, в «Укрінформі». Тема заходу — «Миротворча місія ООН – можливості та ризики для безпечного миру». Зустріч відбудеться у форматі круглого столу, за участі міжнародного експерта з миротворчих місій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участь у обговоренні візьме міжнародний експерт з миротворчих місій ООН генерал Яаакко Оксанен

Перша Національна платформа «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» відбудеться у вівторок, 13 лютого, в «Укрінформі». Тема заходу — «Миротворча місія ООН – можливості та ризики для безпечного миру».

Зустріч відбудеться у форматі круглого столу, за участі міжнародного експерта з миротворчих місій ООН генерала Яаакко Оксанена (Gen. Jaakko Oksanen).

Крім того, очікується участь українських політиків, дипломатів, експертів, серед них: народного депутата Григорія Немирі, представника України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євгена Марчука, народного депутата Сергія Тарути, народного депутата Андрія Тетерука, Надзвичайного і Повноважного посла України Романа Безсмертного та інших.

Ініціаторами Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» є незалежні українські громадські організації, серед них Український незалежний центр політичних досліджень, Центр з проблем безпеки та розвитку, Платформа соціальних та гуманітарних інновацій «Єдиний координаційний центр», громадський марафон #Навіщо_Нам_Бути_Разом?, в партнерстві з Міністерствами закордонних справ Швейцарії та Фінляндії, і з технічною підтримкою від CMI (Фінляндія).

Цілями Платформи є створення і забезпечення функціонування позапартійної, професійної та інклюзивної платформи, відкритої для різних суб'єктів і осіб, які виступають за досягнення сталого миру на території Луганської та Донецької областей. На базі Платформи плануються щомісячні публічні заходи за участі представників українських центральних і місцевих виконавчих органів влади, народних депутатів, представників місцевих громад та регіонів, громадських організацій та міжнародних експертів, дипломатичних організацій і місій.