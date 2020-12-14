У Києві стартує офіційний продаж живих ялинок. Де купити

Офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня

Із 17 до 30 грудня в столиці працюватимуть 178 законних пунктів із продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас, повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Зазначається, що на на стихійних ринках хвойні дерева часто реалізують без дозвільних документів, що негативно впливає на екологічну ситуацію.

Пункти продажу розташуються в усіх десяти районах міста, а саме:

у Голосіївському районі: