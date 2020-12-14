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    У Києві стартує офіційний продаж живих ялинок. Де купити

    • Розсилка
    <span>У Києві ялинка коштуватиме приблизно 106 гривень.</span> - У Києві стартує офіційний продаж живих ялинок. Де купити
    У Києві ялинка коштуватиме приблизно 106 гривень.
    Фото: вільні джерела

    Офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня

    Із 17 до 30 грудня в столиці працюватимуть 178 законних пунктів із продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас, повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Зазначається, що на на стихійних ринках хвойні дерева часто реалізують без дозвільних документів, що негативно впливає на екологічну ситуацію.

    Пункти продажу розташуються в усіх десяти районах міста, а саме:

    у Голосіївському районі:

    • вул. Антоновича, 115
    • перетин вул. Володимиро-Либідської та вул. Антоновича;
    • вул. Ізюмська, 1 (локація № 1);
    • вул. Ізюмська, 1 (локація № 2);
    • вул. Ізюмська, 1 (локація № 3);
    • вул. Ізюмська, 1 (локація № 4);
    • пров. Руслана Лужевського, 1;
    • вул. Академіка Вільямса, 6-А;
    • вул. Васильківська, 11/11;
    • вул. Лятошинського, 14;
    • вул. Академіка Заболотного, 48-А (уздовж та напроти торговельного майданчика «Феофанія»);

    у Дарницькому районі:

    • вул. Архітектора Вербицького, 16;
    • вул. Архітектора Вербицького, 28-А, 30;
    • вул. Бориса Гмирі, 1;
    • вул. Бориса Гмирі, 8;
    • вул. Декабристів, 9;
    • вул. Єлизавети Чавдар, 1;
    • вул. Єлизавети Чавдар, 2;
    • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
    • вул. Здолбунівська, 2;
    • вул. Михайла Драгоманова, 1;
    • вул. Михайла Драгоманова, 14;
    • вул. Олени Пчілки, 2;
    • вул. Олександра Мишуги, 2;
    • вул. Олександра Мишуги, 4;
    • вул. Михайла Гришка, 1/2;
    • вул. Срібнокільська, 1/2;
    • вул. Срібнокільська, 5;
    • вул. Срібнокільська, 13;
    • вул. Урлівська, 19;
    • вул. Ялтинська, 5-А;
    • вул. Ялтинська, 5-Б;
    • Дніпровська набережна (біля ТЦ «Новус»);
    • перетин вул. Ревуцького та вул. Вишняківської;
    • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
    • перетин вул. Тростянецької та вул. Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
    • перетин вул. Урлівської та вул. Анни Ахматової;
    • просп. Петра Григоренка, 26;
    • просп. Петра Григоренка, 41;
    • Харківське шосе, 49;
    • Харківське шосе, 57;
    • Харківське шосе, 144;
    • вул. Княжий Затон, 10.

    у Деснянському районі:

    • вул. Каштанова, 7;
    • вул. Архітектора Ніколаєва, 7;
    • вул. Теодора Драйзера, 1;
    • вул. Теодора Драйзера, 2;
    • вул. Теодора Драйзера, 4;
    • вул. Теодора Драйзера, 21;
    • вул. Градинська, 6;
    • просп. Володимира Маяковського, 2;
    • просп. Володимира Маяковського, 6;
    • просп. Володимира Маяковського, 15;
    • просп. Володимира Маяковського, 26;
    • просп. Володимира Маяковського, 40;
    • просп. Володимира Маяковського, 42;
    • просп. Володимира Маяковського, 44;
    • просп. Володимира Маяковського, 46;
    • просп. Володимира Маяковського, 47;
    • просп. Володимира Маяковського, 60/10;
    • просп. Володимира Маяковського, 97;
    • вул. Шолом-Алейхема, 17;
    • просп. Лісовий, 28/41;
    • просп. Лісовий, 39.

    у Дніпровському районі:

    • б-р Ігоря Шамо, 2/7;
    • вул. Алматинська, 109;
    • вул. Амвросія Бучми, 10;
    • вул. Андрія Малишка, 4-А;
    • вул. Івана Миколайчука, 9;
    • вул. Миропільська, 25;
    • вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2;
    • вул. Петра Вершигори, 1;
    • вул. Празька, 1/35;
    • вул. Райдужна, 4;
    • вул. Регенераторна, 5-В;
    • вул. Юрія Шумського, 1;
    • просп. Павла Тичини, 7;
    • просп. Соборності, 2/1;
    • просп. Соборності, 4;
    • перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-ру Ігоря Шамо;
    • перетин вул. Сулеймана Стальського та вул. Курнатовського;
    • перетин вул. Сулеймана Стальського та б-ру Перова;
    • перетин вул. Івана Микитенка та вул. Курнатовського.

    в Оболонському районі:

    • вул. Бережанська, 22;
    • вул. Вишгородська, 44;
    • вул. Героїв Дніпра, 30;
    • вул. Героїв Дніпра, 32;
    • вул. Героїв Дніпра, 34;
    • вул. Героїв Дніпра, 38;
    • вул. Івана Івашкевича, 6/8-А;
    • вул. Йорданська, 17;
    • вул. Маршала Тимошенка, 11;
    • вул. Маршала Малиновського, 3;
    • вул. Маршала Малиновського, 12;
    • вул. Маршала Малиновського, 34;
    • вул. Олександра Архипенка, 6-А;
    • площа Оболонська, 6 (локація № 1);
    • площа Оболонська, 6 (локація № 2);
    • просп. Героїв Сталінграда, 27;
    • просп. Героїв Сталінграда, 46;
    • просп. Мінський, 2;
    • просп. Оболонський, 1-Б;
    • вул. Юрія Кондратюка, 2;
    • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4.

    у Печерському районі:

    • б-р Дружби Народів, 30/1;
    • вул. Велика Васильківська, 107.

    у Подільському районі:

    • вул. Верхній Вал, 16;
    • вул. Вишгородська, 45 (біля магазину «Варус»);
    • вул. Вишгородська, 21/6;
    • вул. Кирилівська, 131;
    • вул. Кирилівська, 127;
    • вул. Маршала Гречка, 18;
    • вул. Світлицького, 30/20 (локації № 1);
    • вул. Світлицького, 30/20 (локація № 2);
    • просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);
    • просп. Василя Порика, 3;
    • просп. Василя Порика, 5;
    • просп. Георгія Гонгадзе, 5;
    • просп. Георгія Гонгадзе, 20;
    • просп. Правди, 39;
    • просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 1);
    • просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент») (локація № 2);
    • просп. Правди, 66 (локація № 1);
    • просп. Правди, 66 (локація № 2);
    • просп. Правди, 100;
    • просп. Свободи, 2;
    • вул. Івана Кавалерідзе, 1.

    у Святошинському районі:

    • 17-й км Житомирського шосе;
    • б-р Кольцова, 1;
    • б-р Кольцова, 13;
    • б-р Кольцова, 14;
    • б-р Кольцова, 7;
    • б-р Ромена Роллана, 6/10;
    • вул. Академіка Туполєва, 15-А;
    • вул. Академіка Туполєва, 9;
    • вул. Академіка Булаховського, 30;
    • вул. Академіка Булаховського, 5;
    • вул. Володимира Покотила, 1;
    • вул. Володимира Покотила, 5;
    • вул. Гната Юри, 20;
    • вул. Депутатська, 1;
    • вул. Доброхотова, 11;
    • вул. Жолудєва, 4;
    • вул. Зодчих, 2/58;
    • вул. Зодчих, 46;
    • вул. Зодчих, 50;
    • вул. Зодчих, 56;
    • вул. Зодчих, 62;
    • вул. Зодчих,70;
    • вул. Ірпінська, 62;
    • вул. Ірпінська, 76-80;
    • вул. Клавдіївська, 27-А;
    • вул. Кучера, 5;
    • вул. Підлісна, 5;
    • вул. Симиренка, 10;
    • вул. Симиренка, 17;
    • вул. Сім’ї Стешенків, 7;
    • вул. Чорнобильська, 20;
    • вул. Якуба Коласа, 23;
    • просп. Леся Курбаса, 8;
    • просп. Палладіна, 13;
    • просп. Палладіна, 24;
    • просп. Перемоги, 87.

    у Солом’янському районі:

    • вул. Василя Липківського, 1;
    • вул. Василя Липківського, 25;
    • б-р Чоколівський, 22;
    • б-р Чоколівський, 19-21;
    • Кільцева дорога (ріг вул. Сергія Колоса);
    • б-р Вацлава Гавела (ріг вул. Героїв Севастополя);
    • б-р Вацлава Гавела (ріг просп. Відрадного);
    • просп. Повітрофлотський, 18/2;
    • вул. Солом’янська, 39.

    у Шевченківському районі:

    • вул. Багговутівська, 8-10;
    • вул. Данила Щербаківського, 56;
    • вул. Щусєва, 44;
    • ріг вул. Дорогожицької та вул. Сім’ї Хохлових;
    • ріг вул. Ігоря Турчина та вул. Академіка Туполєва;
    • вул. Парково-Сирецька, 10.
    Середня ціна новорічної ялинки в цьому році складе 75 гривень. Лісівники планують реалізувати в Україні у 2020 році понад 500 тисяч ялинок в асортименті.
    Як повідомлялося, офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая.
    Теги: свята ялинка
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