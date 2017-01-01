У Києві перехожий знайшов тіло без голови

Поліцейські встановили особу чоловіка

У Дарницькому районі Києва, в приватному секторі масиву Осокорки перехожий випадково натрапив на обезголовлений труп чоловіка. Про це інформує Поліція Києва. Труп перехожий знайшов 28 листопада. Тіло лежало поруч зі стежкою, що веде до водойми, і було прикрите гілками і листям. Голову знайшли у метрі від тіла. Правоохоронці на місці вилучили



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Поліцейські встановили особу чоловіка

У Дарницькому районі Києва, в приватному секторі масиву Осокорки перехожий випадково натрапив на обезголовлений труп чоловіка.



Про це інформує Поліція Києва.



Труп перехожий знайшов 28 листопада. Тіло лежало поруч зі стежкою, що веде до водойми, і було прикрите гілками і листям. Голову знайшли у метрі від тіла.



Правоохоронці на місці вилучили речові докази, які відправили на дослідження. Для встановлення причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.





Поліцейські встановили особу чоловіка: він – киянин, 1983 року народження. З’ясувалося, що у минулому він був судимий за скоєння крадіжок, грабежів, викрадення автомобіля та збут наркотиків.



Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.