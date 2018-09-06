У Києві перевидали книгу про життя перших переселенців з України в Канаду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Презентація книги відбулася у прес-центрі «Главкома»

Майже через 80 років з часу першого видання роман-трилогія Іллі Киріяка «Сини землі» вийшов друком і в Україні. Цей художньо-соціальний твір присвячений життю та праці перших переселенців з України до Канади. Презентація книги відбулася сьогодні, 6 вересня, у прес-центрі ІА «Главком».

«Українці мають великий потенціал державотворення та економічного розвитку, про що свідчить трилогія І. Киріяка «Сини землі». Проте понад три століття домінування на українських теренах азійської державності та ментальності (московитсько-російської та радянської) посіяли зерна зневіри у власні сили й спроможності. Я вірю в те, що ця трилогія та інші книги допоможуть українцям «віднайти себе», відновити приховані таланти та потенції збудувати заможну та щасливу Україну», - переконаний Олександр Саган, голова Київського Богоявленського Ставропігійного Братства.

Трилогія двічі видавалася кількатисячними накладами у Канаді – у 1939-1955 рр. та 1973-1974 рр. Видання в Україні здійснене за текстом другого видання (1973-1974 рр.).

«Цього року виповнюється 130 років з дня народження Іллі Киріяка. Ця книга писалася 11 років. Киріяк не мав вищої освіти, але у нього був літературний хист і унікальний стиль. Сила слова така, що коли читаєш цей твір, то хочеться підшукувати і дізнаватися про автора більше. Автор пише про реальність. Перша його спроба втекти до Канади була тоді, коли йому виповнилося 12 років. Але, схований на возі, доїхав тільки до залізничної станції. Там його зняли і «віддячили» батьки за цю авантюру. Проте в 17 років він таки опинився в Канаді. Перепробував безліч професій.: працював на шахті, вчителем, редактором українських видань», - говорить Сергій Маслаков, директор видавництва «Світ знань».

Учасники презентації переконані, що після виходу книги на український ринок, було б добре екранізувати «Сини землі». На їхню думку, це українська «Санта-Барбара» про життя піонерів у Канаді.

Книгу можна замовити у видавництві або Братстві http://bratstvo-1615.org.ua/. Після Форуму видавців у Львові вона також з’явиться у книгарнях, проте тираж невеликий. Частину екземплярів буде передано до бібліотек.

Проект реалізовано Київським Богоявленським Ставропігійним Братством (КБСБ) спільно із видавництвом «Світ Знань» за підтримки посольства Канади в Україні. Проте це видання було б неможливим без дієвої організаційної й фінансової підтримки: Союзу Українців Самостійників у Канаді (голова – д-р Петро Кондра); власника авторського права на видання – Інституту св. Івана в Едмонтоні (голова дирекції – д-р Таня Мисак), які передали КБСБ авторські права на цей твір на території України; проф. Омеляна Єринюка, який подарував КБСБ обидва канадійських видання роману; багатьох українських діаспорян, які робили пожертви у пам’ять про свої предків – перших переселенців з України.

Українське видання ілюстровано картинами знаменитого канадійського художника українського походження В.Курилика (William Kurelek)із серії «Піонери».

Дивіться запис презентації книги: