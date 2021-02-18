У Вінниці вшанували жертв розстрілів на Майдані

На Майдані Небесної Сотні зібрались кілька десятків студентів

Студенти тримали в руках портрети полеглих під час Революції Гідності

Сьогодні, 18 лютого, у Вінниці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу ОДА.

Опівдні на Майдані Небесної Сотні зібрались кілька десятків студентів з гуманітарно-педагогічного коледжу, Торговельно-економічного університету, а також інших вишів міста. Ініціювали акцію молодіжний центр «Квадрат» спільно з Вінницьким гуманітарно-педагогічним коледжем, торговельно-економічним інститутом КНТЕУ та Українським інститутом національної пам’яті.

Вони прийшли, аби покласти квіти до меморіалу «Дерево свободи», присвяченому подіям на Майдані.

Студенти тримали в руках портрети полеглих під час Революції Гідності.

18 лютого в Україні вшановують річницю розстрілів на Майдані Незалежності — найтрагічніший етап Революції Гідності. Сім років тому в центрі Києва розпочались розстріли тодішньою владою протестувальників під час мирної демонстрації Євромайдану. Мирний протест громадян перетворили на криваву розправу.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила постанову № 2739 у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Рада засудила злочинний режим експрезидента Віктора Януковича. «За» проголосували 295 парламентаріїв.