  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    У Вінниці вшанували жертв розстрілів на Майдані

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Майдані Небесної Сотні зібрались кілька десятків студентів&nbsp; - У Вінниці вшанували жертв розстрілів на Майдані
    На Майдані Небесної Сотні зібрались кілька десятків студентів 
    фото: vezha.ua

    Студенти тримали в руках портрети полеглих під час Революції Гідності

    Сьогодні, 18 лютого, у Вінниці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

    Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу ОДА.

    Опівдні на Майдані Небесної Сотні зібрались кілька десятків студентів з гуманітарно-педагогічного коледжу, Торговельно-економічного університету, а також інших вишів міста. Ініціювали акцію молодіжний центр «Квадрат» спільно з Вінницьким гуманітарно-педагогічним коледжем, торговельно-економічним інститутом КНТЕУ та Українським інститутом національної пам’яті.

    Вони прийшли, аби покласти квіти до меморіалу «Дерево свободи», присвяченому подіям на Майдані.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Вінниці вшанували жертв розстрілів на Майдані
    У Вінниці вшанували жертв розстрілів на Майдані
    У Вінниці вшанували жертв розстрілів на Майдані
    У Вінниці вшанували жертв розстрілів на Майдані

    Студенти тримали в руках портрети полеглих під час Революції Гідності.

    18 лютого в Україні вшановують річницю розстрілів на Майдані Незалежності — найтрагічніший етап Революції Гідності. Сім років тому в центрі Києва розпочались розстріли тодішньою владою протестувальників під час мирної демонстрації Євромайдану. Мирний протест громадян перетворили на криваву розправу.

    Нагадаємо, Верховна Рада схвалила постанову № 2739 у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Рада засудила злочинний режим експрезидента Віктора Януковича. «За» проголосували 295 парламентаріїв.

    Теги: Вінниця Небесна сотня (Євромайдан)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies