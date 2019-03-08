У Києві проходить Марш жінок трансляція



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У Києві відбувається Марш жінок

За повідомленням ЗМІ, учасників маршу близько 200-300 людей

У Києві відбувається щорічна акція на підтримку гендерної рівності та проти насильства. Як повідомляє «Громадське», в акції на Михайлівській площі беруть участь близько 200-300 жінок. Учасники акції виступають за рівність прав чоловіків і жінок. Також вони вимагають допомоги жінкам, жертвам домашнього насильства. «Жінка – це людина, а не матка і вагіна», - вигукують учасники акції. Серед плакатів, які вони тримають: «Жінкам владу, жінок в Раду», «Ми проти насильства, домагань, проституції і зґвалтувань».

Акцію охороняють багато представників поліції. «Поліція не пускає провокаторів на марш», - повідомляє «Громадське».