  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві проходить Марш жінок

    трансляція
    • Розсилка
    У Києві відбувається Марш жінок - У Києві проходить Марш жінок
    У Києві відбувається Марш жінок

    За повідомленням ЗМІ, учасників маршу близько 200-300 людей

    У Києві відбувається щорічна акція на підтримку гендерної рівності та проти насильства. Як повідомляє «Громадське», в акції на Михайлівській площі беруть участь близько 200-300 жінок. Учасники акції виступають за рівність прав чоловіків і жінок. Також вони вимагають допомоги жінкам, жертвам домашнього насильства. «Жінка – це людина, а не матка і вагіна», - вигукують учасники акції. Серед плакатів, які вони тримають: «Жінкам владу, жінок в Раду», «Ми проти насильства, домагань, проституції і зґвалтувань».

    Акцію охороняють багато представників поліції. «Поліція не пускає провокаторів на марш», - повідомляє «Громадське».
    ЗМІ акція поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ