У Кропивницькому СБУ викрила угруповання на вимаганні грошей та майна у бізнесменів



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Фото: ssu.gov.ua

Троє учасників групи, підконтрольної раніше судимому місцевому кримінальному авторитету, займалися «вибиванням» неіснуючих боргів з підприємців

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії організованій злочинності та захисту підприємництва блокували у Кропивницькому діяльність угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей та приватного майна у представників комерційних структур. Про це повідомляє пресценр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що троє учасників групи, підконтрольної раніше судимому місцевому кримінальному авторитету, займалися «вибиванням» неіснуючих боргів з підприємців.

У разі несплати грошей зловмисники застосовували психологічний тиск та погрожували насильством. За матеріалами СБУ встановлено, що фігуранти провадження, зокрема, вимагали від місцевого бізнесмена шість з половиною тисяч доларів США за неіснуючі «боргові зобов’язання».

Протягом декількох тижнів, погрожуючи фізичною розправою, рекетири наносили чоловікові тілесні ушкодження.

За оперативною інформацією, яка наразі перевіряється, зловмисники наголошували потерпілому на безперспективності звернення до поліції. Правоохоронці затримали учасників організованого угруповання на одній з вулиць обласного центру під час одержання шістнадцяти тисяч гривень «данини» та ключів від автомобіля, який належав підприємцю.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам провадження про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших тяжких злочинів, скоєних учасниками угруповання.

Також перевіряється інформація про причетність до протиправної діяльності посадовців поліції.

Операція із викриття та затримання зловмисників проводилась спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.