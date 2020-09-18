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    На кордоні українець намагався організувати оборудку з пропуску громадян до РФ

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    Зловмисника затримано під час передачі прикордоннику хабара - На кордоні українець намагався організувати оборудку з пропуску громадян до РФ
    Зловмисника затримано під час передачі прикордоннику хабара
    Фото: Держприкордонслужба

    Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми

    Громадянин України у серпні 2020 року запропонував інспектору прикордонної служби Чернігівського прикордонного загону грошові кошти в сумі 13 200 гривень за згоду на безперешкодне оформлення виїзду до Російської Федерації громадян України, в інтересах яких діяв підозрюваний. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Правопорушення було викрито безпосередньо після надання прикордоннику частини неправомірної вигоди в сумі 9 тис. гривень, особу затримано відповідно ст. 208 КПК України, неправомірну вигоду вилучено.

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    На кордоні українець намагався організувати оборудку з пропуску громадян до РФ
    На кордоні українець намагався організувати оборудку з пропуску громадян до РФ

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 КК України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

    Слідчі дії тривають.

    прикордонники Росія Держприкордонслужба хабар Україна
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