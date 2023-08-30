У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту

У ніч проти 30 серпня у столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що група дронів-камікадзе йде на столицю з півдня.

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О 02:15 у Києві була оголошена повітряна тривога, яка тривала одну хвилину. Повторно тривогу у столиці оголосили о 02:39. Голова КМВА Сергій Попко нагадав про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

Повітряну тривогу наразі оголошено у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.