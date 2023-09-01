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Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
фото: glavcom.ua

Громадянам слід було негайно пройти в укриття цивільного захисту

Під ранок 1 вересня Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу через ворожі «Калібри» з акваторії Чорного моря для завдання ударів по території України.

О 04:33 повітряну тривогу оголосили у столиці, а вже о 05:30 повідомили про відбій.

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину фото 1

Раніше повітряна тривога була оголошена в Запорізькій, Харківській, Донецькій областях через активність ворожої тактичної авіації.

Пізніше тривогу оголосили через ракетну небезпеку в Одеській та Вінницькій областях.

Згодом повітряну тривогу оголосили у Вінницькій та Одеській, а також Київській, Житомирській, Полтавській та Чернігівській областях. 

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