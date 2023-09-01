Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Громадянам слід було негайно пройти в укриття цивільного захисту
Під ранок 1 вересня Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу через ворожі «Калібри» з акваторії Чорного моря для завдання ударів по території України.
О 04:33 повітряну тривогу оголосили у столиці, а вже о 05:30 повідомили про відбій.
Раніше повітряна тривога була оголошена в Запорізькій, Харківській, Донецькій областях через активність ворожої тактичної авіації.
Пізніше тривогу оголосили через ракетну небезпеку в Одеській та Вінницькій областях.
Згодом повітряну тривогу оголосили у Вінницькій та Одеській, а також Київській, Житомирській, Полтавській та Чернігівській областях.
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