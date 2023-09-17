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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У ніч проти 17 вересня у Києві та низці інших областей оголошено повітряну тривогу. Командування повітряних сил попередило про ракетну небезпеку.

Перед цим у східних областях оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Станом на 4:45 тривогу оголосили в Києві та області, а також в Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Пізніше Повітряні сили повідомили про ворожий БПЛА на півдні Одеської області. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Ізмаїльського району пройти в укриття.

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога фото 1

Також у Харкові у ніч проти 17 вересня, пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. 

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