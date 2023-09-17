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У Харкові пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Вибухи у Харкові пролунали невдовзі після сигналів про загрозу ворожих повітряних атак

У Харкові у ніч проти 17 вересня, пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляють голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові почали лунати невдовзі після сигналів про загрозу ворожих повітряних атак.

Як повідомляють місцеві мешканці, було зафіксовано щонайменше чотири вибухи. 

Представники органів влади закликають мешканців Харкова залишатись у укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що 12 вересня російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС у Козачій Лопані Харківської області.

Як повідомлялося, Збройні сили України меншими силами наступають на більшу армію, при цьому маючи кратно менші можливості щодо повітряного супроводу. Цілеспрямовані дії наших бійців допомогли їм досягнути паритету з ворогом по артилерії, хоча ще зовсім недавно вважалося, що РФ має в рази більшу перевагу. 

До слова, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що переговори між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та російським диктатором Володимиром Путіним можуть призвести до того, що Пхеньян передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди.

Однак важко сказати, наскільки це може вплинути на поточну ситуацію. Такі дії навряд чи матимуть велике значення в ситуації, що склалася. 

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Теги: Харків вибух Олег Синєгубов Ігор Терехов

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