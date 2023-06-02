ЗСУ в Польщі опановують ізраїльську систему сповіщення про ракетні атаки

Ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників

Українські військові у Польщі разом із ізраїльськими колегами працюють над впровадженням системи раннього оповіщення про ракетні атаки на території нашої країни. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, передає «Укрінформ».

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За словами міністра, ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.

Технології ідентифікують розміри ворожих об'єктів і визначають загрози. Далі ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.

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«Поки ми тут говоримо, ізраїльські та українські військові працюють спільно у Польщі з метою імплементації нашої системи попередження, яка буде рятувати життя цивільних осіб в Україні», – зауважив Коен.

Нагадаємо, на початку травня у столиці почалося випробування ізраїльської системи раннього попередження про загрозу ракетних ударів.

До слова, у березні столична влада заявила, що протестувала нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації в Києві. За зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі.

Перед цим, у січні, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про нову допомогу Україні. Ізраїльська сторона оголосила про передачу технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.