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ЗСУ в Польщі опановують ізраїльську систему сповіщення про ракетні атаки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ в Польщі опановують ізраїльську систему сповіщення про ракетні атаки
Ізраїльські технології ідентифікують розміри ворожих об'єктів і визначають загрози
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників

Українські військові у Польщі разом із ізраїльськими колегами працюють над впровадженням системи раннього оповіщення про ракетні атаки на території нашої країни. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, передає «Укрінформ».

За словами міністра, ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.

Технології ідентифікують розміри ворожих об'єктів і визначають загрози. Далі ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.

«Поки ми тут говоримо, ізраїльські та українські військові працюють спільно у Польщі з метою імплементації нашої системи попередження, яка буде рятувати життя цивільних осіб в Україні», – зауважив Коен.

Нагадаємо, на початку травня у столиці почалося випробування ізраїльської системи раннього попередження про загрозу ракетних ударів. 

До слова, у березні столична влада заявила, що протестувала нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації в Києві. За зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі.

Перед цим, у січні, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про нову допомогу Україні. Ізраїльська сторона оголосила про передачу технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів

Теги: тривога Ізраїль військові

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