Військові зняли запальну пародію на фільм, саундтрек якого виграв «Оскар» (відео)

Відео було знято на головній площі Миколаєва, де герої танцювали на різних локаціях та вчилися керувати дроном

Українські захисники записали музичне послання окупантам

Військові з Миколаєва зняли пародію на індійську пісню Naatu Naatu з фільму «RRR: Поруч реве революція», яка отримала статуетку «Оскар» у 2023 році. Веселе відео від миколаївських захисників швидко розлетілося мережею, розваживши користувачів з усього світу.

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В оригінальній сцені головні герої піснею висловлюють протест проти британського офіцера (колонізатора) через те, що він не пустив їх на зустріч. Бійці ЗСУ адаптували її під наші реалії та записали музичне послання російським окупантам, в якому послали їх Naahu «додому».

«Під час перегляду відео може здатися, що в ньому є ненормативна лексика, але це не так. Naahu – староіндійське слово, яке перекладається як «додому», – зазначили автори пародії в Instagram.

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Відео було знято на головній площі Миколаєва, де герої танцювали на різних локаціях та вчилися керувати дроном. Наприкінці ролика можна побачити справжнє поле бою, де українські захисники демонструють свою майстерність у знищенні ворога за допомогою БПЛА.

Після публікації кліп швидко став вірусним, набравши в соцмережах сотні тисяч переглядів і репостів за лічені дні. Також про веселу пародію від військових з України написали індійські та світові ЗМІ.

«Захопливий виступ українських військових з їхньою бездоганною синхронністю, живою хореографією та заразною енергією викликав відгук у глядачів по всьому світу. Розумна адаптація текстів для відображення військового контексту, поряд із добре виконаними танцювальними рухами, додали елемент гумору, який ще більше підвищив привабливість відео», – наголосила газета The Times of India.

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Цікаво, що фільм «RRR: Поряд реве революція» має українське коріння, оскільки до початку повномасштабного російського вторгнення зйомки проходили в нашій країні на території кіностудії Victoria Film Studios, у парку Межигір’я під Києвом та біля Маріїнського палацу. Відомо, що постановницею танцю стала українська танцівниця Олена Шоптенко, а другим хореографом був Макс Леонов.

До слова, раніше до річниці вторгнення військові музиканти створили кліп «24.02.22» (відео).

Як відомо, «Оскар» отримав блокбастер, який знімали перед Верховною Радою (відео).