Трагедія біля укриття в Києві. Керівнику поліклініки обрано запобіжний захід

Поліклініка в Києві, де було зачинене укриття

Сьогодні мають обрати запобіжні заходи трьом іншим підозрюваним

Керівника поліклініки у Деснянському районі відправили під цілодобовий домашній арешт. Про це передає «24 канал».

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Днем раніше йому оголосили про підозру в службовій недбалості та залишенні в небезпеці після того, як 1 червня біля стін закладу загинули троє людей, які не змогли потрапити в укриття.

Також сьогодні мають обрати запобіжні заходи трьом іншим підозрюваним – ще двом чиновникам та охоронцю.

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Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодмо на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.