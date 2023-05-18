Сили ППО знищили більшість ракет: ситуація в регіонах після обстрілу

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів

Сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

Під час нічної ракетної атаки ворога працювало ППО. Влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків — пошкодження декількох приватних будівель. Триває фіксація наслідків атаки, дані уточнюються.

Житомирщина

Вранці під час тривоги три ворожих ракети влучили в поле за межами забудови. Ще одну було збито. Уламки пошкодили літню кухню та сарай. Жертв та постраждалих немає.

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Полтавщина

Вночі в області працювала ППО, ворожих влучань не зафіксовано. Дані уточнюються.

Вінниччина

У повітряному просторі силами ППО було збито ракету. Дані уточнюються.

Хмельниччина

Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги ворог завдав удару по області. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО. Є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає. Інформація про руйнування уточнюється.

Кіровоградщина

Сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі. В обох випадках не обійшлося без руйнувань. Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено 3 будинки. Обійшлося без постраждалих.

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Уламки збитого безпілотника влучили в один із об’єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Наразі інформація щодо загиблих та травмованих уточнюється.

Чернігівщина

За добу – три обстріли, Новгород-Сіверський район, із мінометів та артилерії і САУ. У Семенівській громаді пошкоджено будівлю ФАП та місцевого навчального закладу. Без жертв.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили два артилерійські обстріли. Есманська громада: вночі був артилерійський обстріл – один вибух.

Білопільська громада: зранку ворог з артилерії обстріляв територію громади – 9 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних житлових будинків та нежитлове приміщення.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано понад 180 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

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Білопільська громада: ворог по території громади бив з міномету та здійснив обстріл з АГС.

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано артобстріл, обстріли з мінометів та РСЗВ «Град». Внаслідок обстрілу Новослобідської громади відбулося загорання житлового будинку. Інший приватний будинок пошкоджено. При спробі загасити пожежу цивільні особи були обстріляні з стрілецької зброї. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. Також був обстріл населених пунктів громади з АГС. Середино-Будська громада: росіяни гатили з міномету та ствольної артилерії.

Запорізька область

За добу ворог наніс 90 ударів по 16 населених пунктах області за добу: 82 артилерійських обстріли — по Гуляйполю, Гуляйпільському, Новоандріївці, Новоданилівці, Білогір'ю, Щербакам, 7 ударів з РСЗВ — по Залізничному, Степногірську, Малинівці, Полтавці, Кам'янському, Степовому та авіаудар — по Малій Токмачці.

Зафіксовано руйнування 31 об'єкта: оселі та майно мирних людей. 68-річна жителька Гуляйполя загинула від отриманих травм під час обстрілу.

У Степногірську під час ворожих атак поранення отримали троє – чоловіки 44, 51 та 70 років. Їх оперативно доставили до медичного закладу та надають всю необхідну допомогу.

Дніпропетровщина

Вчора за день ворог тричі вгатив по Нікопольському району з важкої артилерії. Сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник – у Кропивницькому районі., пасіка, дві автівки, 6 газогонів, 7 ліній електропередач, понівечені поштове відділення, два заклади культури, дитсадок, амбулаторія, сільгосппідприємство та магазин.

У Марганецькій громаді потрощена агрофірма. Минулося без загиблих і постраждалих.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур'їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка та Зарубинка.

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На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаударів поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка та Берестове.

Внаслідок ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по с. Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю, пошкоджено приватний автомобіль. Без постраждалих. Внаслідок повторного обстрілу с. Новоосинове сталася лісова пожежа в районі Сіньківського лісництва.

Луганщина

Минулої доби росіяни знов обстріляли Стельмахівку. Вчора вранці звідти вдалося евакуювати четверо людей. Також окупанти намагалися атакувати поблизу сусіднього Новоселівського, яке спорожніло декілька місяців тому. Крім того, ворог спробував наступати в районі Невського, завдав авіаційних ударів неподалік Діброви та Білогорівки.

Вогонь артилерії окупаційні війська спрямував на с.Катеринівка, с.Уманське, с.Карлівка, с.Майське, с.Времівка. Пошкоджено 20 житлових будинків, будівля ПрАТ «АЗМК», будівля палацу культури, радіолокаційне обладнання, дві залізничні колії, гараж, дві господарчі споруди, будівля залізничного переїзду, 2 ЛЕП, трансформаторна підстанція, два газопроводи, два – цеха вагонного депо «Укрзалізниці».

Донеччина

Сьогодні вночі з ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», артилерії рашисти обстріляли Костянтинівку, Торецьк. Цілили по житловим секторам, є руйнації. Минулої доби під обстрілами були населені пункти: Авдіївка, Лиман, Гірник, Часів Яр, Костянтинівка, Красногорівка, смт Велика Новосілка, смт Курахівка, смт Неліпівка, смт Удачне, с. Варварівка, с. Бердичі, с.Катеринівка, с.Уманське, с.Карлівка, с.Майське, с.Времівка. Пошкоджено 20 житлових будинків, будівля ПрАТ «АЗМК», будівля палацу культури, радіолокаційне обладнання, дві залізничні колії, гараж, дві господарчі споруди, будівля залізничного переїзду, 2 ЛЕП, трансформаторна підстанція, 2 газопроводи, два – цеха вагонного депо «Укрзалізниці». За добу на Донеччині: двоє загиблих, п'ятеро поранених.

Миколаївщина

Вночі внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Веснянської громади відбулося займання складського приміщення, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає.

Вчора в одному з населених пунктів Воскресенської територіальної громади, в приватному секторі відбулась детонація снаряду, внаслідок чого пошкоджено дах та вікна у житловому будинку. Минулося без постраждалих.

Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Внаслідок ворожого обстрілу по м. Очаків пошкоджено лінію електромережі. Наразі електропостачання відновлено. Постраждалих немає.

Одещина

Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по м. Одеса. Атака відбувалась з використанням різних ракет з різних напрямків.

Більшість знищено протиповітряною обороною, але, на жаль є влучання в промислову інфраструктуру. Одна цивільна особа загинула, двоє поранено.

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Херсонщина

За добу по Херсонській області противник здійснив 90 обстрілів (529 снарядів), з них по м. Херсон — три обстріли (8 снарядів). Всього за добу через російську агресію троє людей (з них одна дитина).

Нагадаємо, у ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині. Більшість ракет ворога збито над морем силами ППО. Проте є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено.

Крім того, під ранок у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Ворог атакував ракетами і безпілотниками. У декількох районах впали уламки, виникла пожежа. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.