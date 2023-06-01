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Повітряні сили пояснили, чому окупанти стали частіше використовувати «Іскандери»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому окупанти стали частіше використовувати «Іскандери»
фото ілюстративне

Противник хоче застати зненацька, щоб наша ППО не змогла зреагувати

В останні дні окупанти намагаються завдати удару несподівано, аби у людей було обмаль часу, щоб сховатися в укриттях та не змогла зреагувати ППО. Саме тому і застосовують ракети «Іскандер». Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«А яким ще озброєнням вони можуть настільки швидко та ефективно завдати удару? Були в них спроби завдавати ударів ракетами С-400 саме по Київській області. Противник використовує саме ці оперативно-тактичні комплекси для того, щоб було мінімум часу зреагувати на ці речі», – пояснив він.

Ігнат навів наступний приклад. Припустимо, якщо летять крилаті ракети з Каспію чи з Чорного моря, то відповідно є близько години, щоб зреагувати й піти в укриття, а у випадку з «Іскандерами» мова йде про лічені хвилини.

«Противник хоче застати зненацька, щоб наша ППО не змогла зреагувати. Але, як бачимо, спрацювала і цього разу», – вважає він.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, День захисту дітей, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Раніше повідомлялося, що в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення. Згодом столична влада уточнила інформацію: три загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.

За попередніми даними, загарбники атакували Київ ракетами – імовірно, крилатими та балістичного типу. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони.

Теги: окупанти укриття влада поранення дитина Юрій Ігнат

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