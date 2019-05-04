У Києві та ряді областей очікуються грози та шквали
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У Києві та ряді областей очікуються грози та шквали
Синоптики прогнозують столиці дощі у другій половині дня
ДСНС попереджає про погіршення погодних умов у деяких областях України.
«За даними УкрГідрометцентру, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться на сайті держслужби.
У Києві та Київській області протягом 4 травня прогнозують грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Сайт КМДА також повідомляє, що синоптики прогнозують столиці у другій половині дня дощі, тому гідротехнічні служби підприємств КК «Київавтодор» із вечора 3 травня працюють у посиленому режимi.