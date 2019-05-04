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    У Києві та ряді областей очікуються грози та шквали

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    У Києві та ряді областей очікуються грози та шквали - У Києві та ряді областей очікуються грози та шквали
    У Києві та ряді областей очікуються грози та шквали

    Синоптики прогнозують столиці дощі у другій половині дня

    ДСНС попереджає про погіршення погодних умов у деяких областях України.

    «За даними УкрГідрометцентру, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться на сайті держслужби.

    У Києві та Київській області протягом 4 травня прогнозують грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Сайт КМДА також повідомляє, що синоптики прогнозують столиці у другій половині дня дощі, тому гідротехнічні служби підприємств КК «Київавтодор» із вечора 3 травня працюють у посиленому режимi.

    ДСНС Київавтодор КМДА
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