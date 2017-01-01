У Києві відкрилося засідання ювілейної Генеральної Асамблеї ПАЧЕС

У липні 2017 року Верховна Рада України прийняла головування в ПАЧЕС терміном на шість місяців

29 і 30 листопада у залі пленарних засідань Верховної Ради України відбуватимуться засідання 50-ї Генеральної Асамблеї Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва. Сьогодні засідання Генеральної Асамблеї ПАЧЕС відкрив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Під час засідання буде ухвалено Декларацію ПАЧЕС з нагоди 25-річчя



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У липні 2017 року Верховна Рада України прийняла головування в ПАЧЕС терміном на шість місяців

29 і 30 листопада у залі пленарних засідань Верховної Ради України відбуватимуться засідання 50-ї Генеральної Асамблеї Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва.

Сьогодні засідання Генеральної Асамблеї ПАЧЕС відкрив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Під час засідання буде ухвалено Декларацію ПАЧЕС з нагоди 25-річчя Асамблеї.

Також планується заслухати доповіді стосовно діяльності Організації Чорноморського економічного співробітництва, Чорноморського банку торгівлі і розвитку, Ділової ради ЧЕС, Центру Чорноморських досліджень та ін. Заплановані також виступи представників парламентських асамблей і міжнародних організацій.

30 листопада під час засідання відбуватимуться вибори заступників голови ПАЧЕС.

Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) була створена 26 лютого 1993 року. До її складу входять 12 країн, а саме: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна. Народні Збори Єгипту, Кнесет Держави Ізраїль, Народні Збори Словацької Республіки, Бундестаг ФРН, Парламент Франції та Парламент Республіки Білорусь мають статус спостерігачів у ПАЧЕС.

Парламентська Асамблея Чорноморського Економічного Співробітництва засідає двічі на рік, зазвичай в червні (весняна сесія) і в листопаді або грудні (осіння сесія) в кожній країні-члені за принципом ротації.

49-а Генеральна Асамблея ПАЧЕС відбулася в Стамбулі 4-6 липня 2017 року на запрошення великих Національних зборів Туреччини.

Відповідно до Регламенту ПАЧЕС, 6 липня 2017 року Верховна Рада України прийняла головування в ПАЧЕС терміном на шість місяців.