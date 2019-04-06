У Києві вимикають опалення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крім Києва, 6 квітня опалювальний сезон завершиться у Миколаєві

У Києві з 6 квітня офіційно завершився опалювальний сезон. Відповідне розпорядження раніше підписав міський голова столиці Віталій Кличко.

Відключення опалення не торкнеться закладів соціальної сфери. Лікарні, школи та садочки відключатимуть лише за їхніми індивідуальними заявками, тобто за рішенням адміністрацій цих закладів.

За інформацією Укргідрометцентру, очікується підвищення температури повітря.

Крім Києва, 6 квітня опалювальний сезон завершиться у Миколаєві.

5 квітня опалення почали відключати у Запоріжжі, а 1 квітня опалювальний сезон закінчився в Одесі, Дніпрі та Херсоні.

Як відомо, рішення про закінчення опалювального сезону ухвалюють за умови, що середньодобова температура повітря не опускається нижче 8 градусів тепла протягом трьох діб поспіль.