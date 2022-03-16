Поблизу Миколаїва захисники України сбили гелікоптер Ка-52 окупантів (відео)
Триває 21 доба повномасштабної війни Росії проти України
Біля Миколаєва українські захисники збили ще один ворожий гелікоптер Ка-52.
Зйомка зафіксувала потрощену техніку.
«Приземлили «недоластівку». Ракети на місці. Набої не відстріляні. Не встиг...» − коментує побачене автор відео.
Зазначимо, що відео опублікував український військовий Анатолій Штефан.
Нагадаємо, колона російських військових рухається із Миколаївської області у бік Херсона та окупованого Криму.
Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть перетворити Миколаїв на плацдарм для атаки двох міст.
Також Миколаїв будуть укріплювати, щоб захистити місто від окупантів.