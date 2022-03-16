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    Поблизу Миколаїва захисники України сбили гелікоптер Ка-52 окупантів (відео)

    Наші військові постійно нищать ворожу техніку - Поблизу Миколаїва захисники України сбили гелікоптер Ка-52 окупантів (відео)
    Наші військові постійно нищать ворожу техніку
    скірншот з відео

    Триває 21 доба повномасштабної війни Росії проти України

    Біля Миколаєва українські захисники збили ще один ворожий гелікоптер Ка-52.

    Зйомка зафіксувала потрощену техніку.

    «Приземлили «недоластівку». Ракети на місці. Набої не відстріляні. Не встиг...» − коментує побачене автор відео.

    Зазначимо, що відео опублікував український військовий Анатолій Штефан.

    Нагадаємо, колона російських військових рухається із Миколаївської області у бік Херсона та окупованого Криму.

    Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть перетворити Миколаїв на плацдарм для атаки двох міст.

    Також Миколаїв будуть укріплювати, щоб захистити місто від окупантів.

    Теги: окупанти ЗСУ армія війна Миколаїв гелікоптер #stoprussia
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    Поблизу Миколаїва захисники України сбили гелікоптер Ка-52 окупантів (відео)