У Києві збирається синод Православної церкви України



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На засідання Синоду прибули постійні його члени митрополит Макарій і митрополит Симеон Фото: Михайло Глуховський, Главком

Початок засідання Синоду планується на 11 годину

У Києві у вівторок, 5 лютого, в Софії Київській пройде перше засідання Синоду Православної церкви України.

Як повідомляє кореспондент «Главкому», на Синод вже прибувають його учасники. Зокрема, були помічені митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, митрополит Вишгородський Агапіт, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), митрополит Вінницький і Барський Симеон.

За словами митрополита Симеона, очікується, що на Синоді буде присутній почесний патріарх ПЦУ Філарет. Він додав, що на Синоді будуть розглянуті кадрові питання і Статут єпархіальних управлінь.

Також вже прибув глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

Початок засідання Синоду планується на 11 годину. До складу Синоду входять 13 членів - три постійних, дев’ять тимчасових та глава ПЦУ Епіфаній.

Як відомо, глава ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що під час першого засідання Синоду Православної церкви України будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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