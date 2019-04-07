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    У Києві знайшли тіло чоловіка без голови

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    У Києві знайшли тіло чоловіка без голови
    Ілюстративне фото

    Точну причину смерті чоловіка встановлюють правоохоронці

    У Києві неподалік Центрального залізничного вокзалу виявили тіло чоловіка, якого переїхав поїзд, повідомляє «Інформатор».

    На лінію екстрених служб в суботу, 6 квітня, пізно ввечері надійшов дзвінок від машиніста, який проїжджав повз. За викликом прибув екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. На місці події на під'їзних шляхах лежало тіло чоловіка без голови. Сам тулуб знаходився між шляхами, а голова лежала на рейках.

    Однак точну причину вже будуть встановлювати правоохоронці. Попередньо, загиблий – житель міста Ірпінь під Києвом, 1985 року народження.

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