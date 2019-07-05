У Киргизстані чоловік напав на туристів у горах, є жертви



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Чоловік застрелив двох співробітників турфірми, ще одну співробітницю взяв у заручники і зник

В Іссик-Кульській області Киргизстану в п'ятницю, 5 липня, озброєний чоловік напав на співробітників туристичної компанії.

Зловмисник застрелив двох людей і захопив заручника, повідомляє ТАСС з посиланням на місцевих правоохоронців.

«Надзвичайна подія сталася в таборі туристичної компанії, який знаходиться в Ак-Суйському районі. Зловмисник з вогнепальної зброї застрелив двох співробітників турфірми, взяв у заручниці ще одну її робітницю і разом з нею зник з місця події», - заявив співробітник УВС.

Відзначається, що вбивство було скоєно підозрюваним «на побутовому ґрунті».

«Нині в Ак-Суйський район направлені підрозділи спецназу для встановлення місця знаходження злочинця, особа якого вже встановлена, і його затримання», - зазначив співрозмовник.

Табір туркомпанії, в якому сталося вбивство, знаходиться на висоті понад 2,5 тисячі метрів над рівень моря в районі льодовика Енельчек.