Втручання у вибори США: посольство попередило про наслідки санкцій



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У США назвали Деркача агентом РФ

Посольство США в Україні вирішило нагадати приватним особам та компаніям, що означають санкції за вплив на вибори

Посольство США пояснило, що санкції, запроваджені проти українського нардепа Андрія Деркача, чожуть позначитися на близьких до нього особах та бізнесах. Як відомо, Сполучені Штати ще 10 вересня запровадили санкції проти Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США.

«Деркач підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами та вже понад десять років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі», - запевняють американські дипломати.

Сьогодні посольство США в Україні вирішило нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції.

«Іноді ми отримуємо запитання: «Якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовано санкції, чи слід мені непокоїтись?” Відповідь: «Так». Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об’єктом санкцій.

Крім того, відповідь на запитання: «Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?» — теж буде «так». Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими», - йдеться в повідомленні.

Майно та частки у власності такого суб’єкта господарювання блокуються незалежно від того, чи перелічено саме цю юрособу в додатку до Виконавчого розпорядження або іншим чином внесено до Списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб.

«Сполучені Штати залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність нашої демократії, та продовжуватимуть використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібній до або пов’язаній із діяльністю Андрія Деркача чи інших підсанкційних осіб», - додали у відомстві.

Раніше американська преса повідомила, що спецоперацією «плівки Деркача» ймовірно керує Путін.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін у заяві від 10 вересня стверджував, що «Деркач та інші російські агенти використовують маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та в інших регіонах світу».



Заяви про втручання Росії та її агента Деркача у виборчу кампанію США зробив також директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Іваніна.

Видання також нагадує, що минулого тижня директор ФБР Крістофер Рей посилався на заяву Іваніни під час свідчень перед Комітетом національної безпеки Палати представників Конгресу США. «Рей заявив, що ФБР відслідковувало «дуже активні зусилля» Росії з метою очорнити віце-президента Байдена», – пише The Washington Post.

Як повідомлялося, 13 вересня президент США Дональд Трамп звинуватив Байдена у вживанні заборонених речовин.

До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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