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    У Китаї автомобіль в’їхав у натовп: 9 загиблих і 43 поранених

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    У Китаї автомобіль в’їхав у натовп: 9 загиблих і 43 поранених

    Місцева влада заявила, що інцидент є «зловмисним випадком водіння з наміром завдати шкоду»

    У китайському місті Хеньян провінції Хунань позашляховик в’їхав у натовп на площі: щонайменше 9 загиблих, ще 43 людини дістали поранення.

    Про це повідомляє BBC.

    За інформацією місцевої влади, за кермом автомобіля перебував 54-річний Янь Занюнь, його затримали.

    Зазначається, що Занюнь раніше був судимий за злочини, пов’язані з підпалами та торгівлею наркотиками.

    Місцева влада заявила, що інцидент є «зловмисним випадком водіння з наміром завдати шкоду».

    Водночас офіційні особи не повідомили, чи пов’язаний цей інцидент із тероризмом.

    Нагадаємо, у вівторок, 11 вересня, біля міста Томашів (Польща) зіткнулися два українські автомобілі, внаслідок чого 19-річна дівчина загинула, ще шестеро осіб дістали поранень.

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