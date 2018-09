У Китаї автомобіль в’їхав у натовп: 9 загиблих і 43 поранених

Місцева влада заявила, що інцидент є «зловмисним випадком водіння з наміром завдати шкоду»

У китайському місті Хеньян провінції Хунань позашляховик в’їхав у натовп на площі: щонайменше 9 загиблих, ще 43 людини дістали поранення.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією місцевої влади, за кермом автомобіля перебував 54-річний Янь Занюнь, його затримали.

Зазначається, що Занюнь раніше був судимий за злочини, пов’язані з підпалами та торгівлею наркотиками.

Місцева влада заявила, що інцидент є «зловмисним випадком водіння з наміром завдати шкоду».

Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr