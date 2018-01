У Китаї біля житлових будинків розбився ракетний прискорювач

Ракету запустили з космодрому Січан, розташованого в 700 кілометрах від місця падіння прискорювача

Прискорювач ракети Long March 3B впав і вибухнув поруч із невеликим містом Сянду, яке розташовується у південно-західному Китаї.

Про це повідомляє Engadget.

Місце падіння знаходиться в декількох дясятках метрів від житлових будинків. Інцидент був записаний на відео.

Here's the end of the close-up video of the booster that fell from the Long March 3B today. There's bang then everyone runs away. Gets them away from the hydrazine for a while at least... pic.twitter.com/CbYKkDsvsO