У Китаї біля житлових будинків розбився ракетний прискорювач

Ракету запустили з космодрому Січан, розташованого в 700 кілометрах від місця падіння прискорювача

Прискорювач ракети Long March 3B впав і вибухнув поруч із невеликим містом Сянду, яке розташовується у південно-західному Китаї. Про це повідомляє Engadget. Місце падіння знаходиться в декількох дясятках метрів від житлових будинків. Інцидент був записаний на відео. Here's the end of the close-up video of the booster that fell from



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Ракету запустили з космодрому Січан, розташованого в 700 кілометрах від місця падіння прискорювача

Прискорювач ракети Long March 3B впав і вибухнув поруч із невеликим містом Сянду, яке розташовується у південно-західному Китаї.

Про це повідомляє Engadget.

Місце падіння знаходиться в декількох дясятках метрів від житлових будинків. Інцидент був записаний на відео.

Here's the end of the close-up video of the booster that fell from the Long March 3B today. There's bang then everyone runs away. Gets them away from the hydrazine for a while at least... pic.twitter.com/CbYKkDsvsO — Andrew Jones (@AJ_FI) 12 січня 2018 р.

Ракету запустили з космодрому Січан, розташованого в 700 кілометрах від місця падіння прискорювача. У безпосередній близькості від аварії людей не було, тож обійшлося без жертв.

Китай зазвичай планує буферні зони падіння і попереджає (а в деяких випадках і евакуює) райони, для запобігання таким катастрофам, але у даному випадку запуск пішов не за планом.

Крім того, ракетне паливо високотоксичне і може заразити грунт і воду в густонаселеному районі. А повторні вибухи можуть становити небезпеку для дітей та інших допитливих.

Як пише видання, загалом у китайської космічної програми немає великого вибору. Три стартові майданчики були відкриті під час холодної війни, коли побоювання з приводу можливого удару ворога були важливіші, ніж безпека своїх людей.

У тих умовах потрібно було створювати такі об’єкти якомога далі від міжнародних кордонів, щоб виключити можливість бомбардування. Плюс, це надавало більшої конфіденційності.

У 1996 році аварія під час запуску направила ракету прямо в місто Січан, вбивши при цьому як мінімум 6, і поранивши десятки людей.

«Наразі Китай будує стартові майданчики у більш безпечних районах (наприклад, на острові Хайнань), але потрібен ще деякий час, аби подібні інциденти залишилися у минулому», - зазначає видання.