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Втрати ворога станом на 20 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 20 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1031-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 2200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 20 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 20 грудня втратила

  • особового складу – близько 770420 (+2200) осіб,
  • танків ‒ 9584 (+8) од,
  • бойових броньованих машин‒ 19823 (+24) од,
  • артилерійських систем – 21220 (+42) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1027 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 20600 (+79),
  • крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3662 (+6).
Втрати ворога станом на ранок 20 грудня
Втрати ворога станом на ранок 20 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 20 грудня

  • У Чорному морі 13 ворожих кораблів, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
    до Азовського моря – сім суден, з них три судна продовжило рух з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 19 грудня
Активність флоту окупантів станом на 19 грудня
фото: ВМС ЗСУ

Нині триває 1031-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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