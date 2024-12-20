Втрати ворога станом на 20 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 2200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 20 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 20 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 20 грудня втратила:
- особового складу – близько 770420 (+2200) осіб,
- танків ‒ 9584 (+8) од,
- бойових броньованих машин‒ 19823 (+24) од,
- артилерійських систем – 21220 (+42) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1027 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20600 (+79),
- крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115) од,
- спеціальна техніка ‒ 3662 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 20 грудня
- У Чорному морі 13 ворожих кораблів, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – сім суден, з них три судна продовжило рух з протоки Босфор.
Нині триває 1031-й день повномасштабної війни в Україні.
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