У Китаї бригада ударних безпілотників провела перші масштабні навчання

Під час навчань активно використовували китайську систему навігації Beidou

Лише минулого тижня завершилися масштабні навчання першої бригади безпілотних ударних апаратів (БПЛА) КНР, які відбувалося в північно-західній частині країни. Про це повідомило видання Asia Times. Дана бригада була створена в 2014 році. Серед всього іншого під час навчань відпрацьовувалося нанесення точних ударів із допомогою лазерного наведення



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Під час навчань активно використовували китайську систему навігації Beidou

Лише минулого тижня завершилися масштабні навчання першої бригади безпілотних ударних апаратів (БПЛА) КНР, які відбувалося в північно-західній частині країни. Про це повідомило видання Asia Times.

Дана бригада була створена в 2014 році. Серед всього іншого під час навчань відпрацьовувалося нанесення точних ударів із допомогою лазерного наведення ракет. БПЛА Yunying може мати до 6 таких ракет.

До навчань були залучені пілоти, які мають не менше 30 років досвіду. Вони відпрацьовували нанесення ударів, працюючи на спеціальних консолях. На них вони мали вводити дані місцезнаходження об’єкту атаки. Дана система інтегрована із китайською системою навігації Beidou.