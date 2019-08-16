У Китаї через обвал скелі 17 людей пропали безвісти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пошуково-рятувальні роботи тривають

У результаті гірського обвалу в провінції Сичуань на південному заході Китаю без вісті пропали 17 осіб.

Про це повідомляє «Сіньхуа».

В місцевому штабі з ліквідації наслідків стихійних лих повідомлялося, що приблизно в 12:44 14 серпня сталося обвалення гірської породи на ділянці залізниці Ченду-Куньмін в повіті Ганьло провінції Сичуань.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що в Індії кількість загиблих в результаті повеней досягла 114 осіб. Більше 165 осіб покинули свої будинки і знайшли притулок в 1318 таборах. В результаті негоди близько 200 будинків були повністю зруйновані.