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    У Китаї через обвал скелі 17 людей пропали безвісти

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    У Китаї через обвал скелі 17 людей пропали безвісти

    Пошуково-рятувальні роботи тривають

    У результаті гірського обвалу в провінції Сичуань на південному заході Китаю без вісті пропали 17 осіб.

    Про це повідомляє «Сіньхуа».

    В місцевому штабі з ліквідації наслідків стихійних лих повідомлялося, що приблизно в 12:44 14 серпня сталося обвалення гірської породи на ділянці залізниці Ченду-Куньмін в повіті Ганьло провінції Сичуань.

    Пошуково-рятувальні роботи тривають.

    Раніше повідомлялося, що в Індії кількість загиблих в результаті повеней досягла 114 осіб. Більше 165 осіб покинули свої будинки і знайшли притулок в 1318 таборах. В результаті негоди близько 200 будинків були повністю зруйновані.

    притулок
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