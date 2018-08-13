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    У Китаї через тайфун евакуювали понад 200 тисяч людей

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    У Китаї через тайфун евакуювали понад 200 тисяч людей

    У Китаї через тайфун оголошений «синій» рівень погодної небезпеки

    Через тайфун «Ягі«, що обрушився на Китай, влада евакуювала більше 200 тисяч людей.

    Про це повідомляє Channel NewsAsia.

    «Загалом 204 949 осіб у 10 містах, включно з Тайчжоу, Чжоушань і Веньчжоу, були евакуйовані, майже 21 тисяча риболовецьких суден були відкликані назад у порт», - йдеться у повідомленні.

    За інформацією ЗМІ, у Китаї через тайфун оголошений «синій» рівень погодної небезпеки за чотирикольоровою шкалою, який згодом був підвищений до «жовтого».

    Очікується, що тайфун принесе сильні дощі. Однак потім він слабшатиме, рухаючись у напрямку до центральної частини країни.
    стихійні лиха Китай порт
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