У Китаї дикі слони на смерть затоптали двох людей



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Місцева влада посилила контроль за дикими азійськими слонами

46-річний фермер на прізвище Цай піддався атаці стада диких азіатських слонів недалеко від свого сараю в повіті Менхай Сишуанбаньна-Дайському автономного округу провінції

Двоє людей загинули в результаті нападу диких слонів в понеділок в провінції Юньнань на південному заході Китаю, повідомляє Сіньхуа.

Повідомляється, що вночі в понеділок 46-річний фермер на прізвище Цай піддався атаці стада диких азіатських слонів недалеко від свого сараю в повіті Менхай Сишуанбаньна-Дайському автономного округу провінції. Через отримані важкі травми він помер.

У той же день 46-річний фермер на прізвище Куан з повіту Менла був знайдений мертвим на каучуковій плантації з пораненнями, характерними для атаки слонів.

Повідомляється, що місцева влада посилила контроль за дикими азійськими слонами і закликала жителів залишатися напоготові.

Зазначимо, що в Китаї дикі азіатські слони перебувають під охороною першої категорії. Всього їх залишилося в країні близько 300 особин, які переважно живуть в провінції Юньнань.