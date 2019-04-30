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    У Китаї дикі слони на смерть затоптали двох людей

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    Місцева влада посилила контроль за дикими азійськими слонами - У Китаї дикі слони на смерть затоптали двох людей
    Місцева влада посилила контроль за дикими азійськими слонами

    46-річний фермер на прізвище Цай піддався атаці стада диких азіатських слонів недалеко від свого сараю в повіті Менхай Сишуанбаньна-Дайському автономного округу провінції

    Двоє людей загинули в результаті нападу диких слонів в понеділок в провінції Юньнань на південному заході Китаю, повідомляє Сіньхуа.

    Повідомляється, що вночі в понеділок 46-річний фермер на прізвище Цай піддався атаці стада диких азіатських слонів недалеко від свого сараю в повіті Менхай Сишуанбаньна-Дайському автономного округу провінції. Через отримані важкі травми він помер.

    У той же день 46-річний фермер на прізвище Куан з повіту Менла був знайдений мертвим на каучуковій плантації з пораненнями, характерними для атаки слонів.

    Повідомляється, що місцева влада посилила контроль за дикими азійськими слонами і закликала жителів залишатися напоготові.

    Зазначимо, що в Китаї дикі азіатські слони перебувають під охороною першої категорії. Всього їх залишилося в країні близько 300 особин, які переважно живуть в провінції Юньнань.

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