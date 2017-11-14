У Китаї на воду спустили перше повністю електричне судно

Повна зарядка акумулятора судна вимагає всього дві години

Китайська суднобудівна корпорація Guangzhou Shipyard International спустила на воду електричний балкер, судно для перевезення вантажів насипом. Це перше в світі судно, яке приводиться до руху тільки завдяки енергії електродвигунів, пише China Daily. Рухається балкер за допомогою літієвого акумулятора вагою 26 тонн і ємністю близько 2400



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Повна зарядка акумулятора судна вимагає всього дві години

Китайська суднобудівна корпорація Guangzhou Shipyard International спустила на воду електричний балкер, судно для перевезення вантажів насипом.

Це перше в світі судно, яке приводиться до руху тільки завдяки енергії електродвигунів, пише China Daily.

Рухається балкер за допомогою літієвого акумулятора вагою 26 тонн і ємністю близько 2400 кіловат-годин. Тобто, ємність батарей приблизно в 50 разів перевищує ємність акумуляторів електромобілів.

Повна зарядка акумулятора вимагає всього дві години, цієї енергії досить для проходження відстані у 80 кілометрів. На судні встановлені два електродвигуни потужністю по 160 кВт кожен.

Довжина нового балкера становить 70,5 метра, ширина - 13,9 метра, а висота борта - 4,5 метра. Судно може рухатися з максимальною швидкістю в 12,8 кілометрів на годину (близько семи вузлів), при цьому не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Водотоннажність балкера становить дві тисячі тонн. Після спуску на воду судно планується добудувати на плаву. Коли воно почне займатися річковими перевезеннями, поки невідомо.

Повністю електричне судно буде використовуватися для перевезення вугілля між двома річковими портами на річці Чжуцзян. У компанії відзначили, що в подальшому таку ж технологію можна буде застосовувати і на пасажирських суднах.

Раніше повідомлялося, що норвезька компанія Yara показала шестиметрову модель автономного контейнеровоза Yara Birkeland, який здатний рухатися по морю без екіпажу. Модель пройшла успішну перевірку в умовах морської води.

Очікується, що сам корабель Yara Birkeland в повному розмірі буде спущений на воду і приступить до тестування і виконання робіт на початку 2019 року.

Джерело: Новое Время