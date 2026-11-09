Путін збере союзників Росії в Москві одразу після переговорів в Абу-Дабі: заява Кремля

Зустріч відбудеться на наступний день після завершення запланованого раунду тристоронніх переговорів

На саміті ОДКБ планують обговорити колективну безпеку та міжнародну ситуацію, а також затвердити антитерористичну стратегію до 2030 року

Російський диктатор Володимир Путін 11 листопада проведе в Москві сесію Ради колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зустріч відбудеться на наступний день після завершення запланованого раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Кремля.

На саміті учасники ОДКБ планують обговорити вдосконалення системи колективної безпеки та актуальні міжнародні проблеми. За підсумками зустрічі передбачено підписання низки документів.

Водночас переговори в Абу-Дабі заплановані на 10–11 листопада, тобто саміт ОДКБ відбудеться в останній день переговорного раунду, а не наступного дня. Серед документів, які планують підписати в Москві, – підсумкова декларація та антитерористична стратегія ОДКБ до 2030 року.

До організації входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія. Водночас Вірменія фактично заморозила свою участь у роботі об'єднання з 2024 року.

ОДКБ – військово-політичний союз на чолі з Росією, який часто називають пострадянською альтернативою НАТО. Організацію створили для колективної оборони країн-учасниць, а Москва використовує її як інструмент збереження військово-політичного впливу на пострадянському просторі. До складу блоку входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Вірменія формально залишається учасницею, але заморозила свою участь.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі за участю України, США та Росії мають бути присвячені питанням безпеки після завершення війни, деескалації, гуманітарним питанням та подальшим крокам до мирного врегулювання.