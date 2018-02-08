У Китаї обвалилась дорога, восьмеро людей загинуло
- Сьогодні, 08:26
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Фото: xinhuanet.com
Восьмеро людей загинули на місці, троє пропали безвісти
В центрі міста Фошан (провінція Гуандун, Китайська Народна Республіка) обвалилась частина дороги, внаслідок чого загинуло 8 осіб, а 9 дістали поранення, ще троє пропали безвісті.
Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.
«Інцидент стався близько 20 години 40 хвилин в середу на ділянці траси, яка пролягає над будівництвом метрополітену. Восьмеро людей загинули на місці, троє пропали безвісти», - йдеться у повідомленні.
Ще дев’ятеро осіб дістали поранення і їх госпіталізували, наразі вони у стабільному стані.
Причина обвалу з’ясовується.