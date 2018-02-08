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    У Китаї обвалилась дорога, восьмеро людей загинуло

    Восьмеро людей загинули на місці, троє пропали безвісти
    В центрі міста Фошан (провінція Гуандун, Китайська Народна Республіка) обвалилась частина дороги, внаслідок чого загинуло 8 осіб, а 9 дістали поранення, ще троє пропали безвісті. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua. «Інцидент стався близько 20 години 40 хвилин в середу на ділянці траси, яка пролягає над будівництвом
    • Сьогодні, 08:26
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    Фото: xinhuanet.com

    Восьмеро людей загинули на місці, троє пропали безвісти

    В центрі міста Фошан (провінція Гуандун, Китайська Народна Республіка) обвалилась частина дороги, внаслідок чого загинуло 8 осіб, а 9 дістали поранення, ще троє пропали безвісті.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua.

    «Інцидент стався близько 20 години 40 хвилин в середу на ділянці траси, яка пролягає над будівництвом метрополітену. Восьмеро людей загинули на місці, троє пропали безвісти», - йдеться у повідомленні.

    Ще дев’ятеро осіб дістали поранення і їх госпіталізували, наразі вони у стабільному стані.

    Причина обвалу з’ясовується.

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