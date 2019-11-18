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    У Китаї підтвердили спалах бубонної чуми

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    У Китаї підтвердили спалах бубонної чуми

    Заразилась вже третя людина в Китаї за місяць

    В автономному регіоні Внутрішня Монголія в Китаї підтвердили випадок захворювання бубонної чуми. Заразилась вже третя людина в Китаї за місяць.

    Про це повідомляє The Washington Post.

    Влада Внутрішньої Монголії розповіла про виявлену бубонну чуму в 55-річного чоловіка, який з'їв погано просмажене м'ясо дикого кролика.

    Це вже третій випадок за місяць. Комісія з охорони здоров'я автономії заявила, що не знайшла доказів зв'язку останнього випадку захворювання з двома попередніми в Пекіні.

    Випадки у Пекіні зафіксували 12 листопада, зв'язку між ними лікарі також не побачили.

    Зазначається, що чоловік із Внутрішньої Монголії зараз ізольований і проходить лікування в Улан-Кабе. 28 людей, які мали тісний контакт з пацієнтом, ізольовані та перебувають під наглядом.

     Бубонна чума — найбільш поширена форма чуми. Вона починається з виникнення бубонів — опухлих лімфатичних вузлів. Хвороба здатна прогресувати і поширюватися в легені. Хворі легеневою формою можуть розносити бактерії повітряно-крапельним шляхом. Це найскладніша форма бубонної чуми, яку важко вилікувати навіть з використанням сильних антибіотиків.
    здоров'я Китай хвороби
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