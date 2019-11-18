У Китаї підтвердили спалах бубонної чуми
Заразилась вже третя людина в Китаї за місяць
В автономному регіоні Внутрішня Монголія в Китаї підтвердили випадок захворювання бубонної чуми. Заразилась вже третя людина в Китаї за місяць.
Про це повідомляє The Washington Post.
Влада Внутрішньої Монголії розповіла про виявлену бубонну чуму в 55-річного чоловіка, який з'їв погано просмажене м'ясо дикого кролика.
Це вже третій випадок за місяць. Комісія з охорони здоров'я автономії заявила, що не знайшла доказів зв'язку останнього випадку захворювання з двома попередніми в Пекіні.
Випадки у Пекіні зафіксували 12 листопада, зв'язку між ними лікарі також не побачили.
Зазначається, що чоловік із Внутрішньої Монголії зараз ізольований і проходить лікування в Улан-Кабе. 28 людей, які мали тісний контакт з пацієнтом, ізольовані та перебувають під наглядом.