У Китаї стався вибух: є загиблі і постраждалі

На місці працюють пожежники і співробітники екстрених служб

У місті Нінбо провінції Чжецзян на сході Китаю стався вибух. Про це повідомляє місцевий телеканал CGTN. Відзначається, що в результаті вибуху, за попередніми даними, є загиблі і постраждалі. На місце події працюють 16 пожежних машин і співробітники екстрених служб. До місцевої лікарні було відправлено понад 30 осіб. Встановлюються причини



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На місці працюють пожежники і співробітники екстрених служб

У місті Нінбо провінції Чжецзян на сході Китаю стався вибух.

Про це повідомляє місцевий телеканал CGTN.

Відзначається, що в результаті вибуху, за попередніми даними, є загиблі і постраждалі.

На місце події працюють 16 пожежних машин і співробітники екстрених служб.

До місцевої лікарні було відправлено понад 30 осіб.

Встановлюються причини вибуху.

Нагадаємо, 24 листопада в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам.

Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті.