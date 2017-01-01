  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Китаї стався вибух: є загиблі і постраждалі

    На місці працюють пожежники і співробітники екстрених служб
    У місті Нінбо провінції Чжецзян на сході Китаю стався вибух. Про це повідомляє місцевий телеканал CGTN. Відзначається, що в результаті вибуху, за попередніми даними, є загиблі і постраждалі. На місце події працюють 16 пожежних машин і співробітники екстрених служб. До місцевої лікарні було відправлено понад 30 осіб. Встановлюються причини
    • Вчора, 05:59
    • Розсилка

    На місці працюють пожежники і співробітники екстрених служб

    У місті Нінбо провінції Чжецзян на сході Китаю стався вибух.

    Про це повідомляє місцевий телеканал CGTN.

    Відзначається, що в результаті вибуху, за попередніми даними, є загиблі і постраждалі.

    На місце події працюють 16 пожежних машин і співробітники екстрених служб.

    До місцевої лікарні було відправлено понад 30 осіб.

    Встановлюються причини вибуху.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Китаї стався вибух: є загиблі і постраждалі
    У Китаї стався вибух: є загиблі і постраждалі
    У Китаї стався вибух: є загиблі і постраждалі
    У Китаї стався вибух: є загиблі і постраждалі

    Нагадаємо, 24 листопада в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам.

    Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті.

    вибух Китай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ