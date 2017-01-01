У Китаї стався вибух: є загиблі і постраждалі
- Вчора, 05:59
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На місці працюють пожежники і співробітники екстрених служб
У місті Нінбо провінції Чжецзян на сході Китаю стався вибух.
Про це повідомляє місцевий телеканал CGTN.
Відзначається, що в результаті вибуху, за попередніми даними, є загиблі і постраждалі.
На місце події працюють 16 пожежних машин і співробітники екстрених служб.
До місцевої лікарні було відправлено понад 30 осіб.
Встановлюються причини вибуху.
#BREAKING Explosion reported in east China’s Ningbo, casualties feared https://t.co/DHqAQ1btk2 pic.twitter.com/Qlx1pzoC57— CGTN (@CGTNOfficial) 26 листопада 2017 р.
Нагадаємо, 24 листопада в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам.
Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті.