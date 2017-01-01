Вогні Ейфелевої вежі згасли в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті

За останніми даними, під час атаки в Єгипті загинули 235 осіб

Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті. Про це в Twitter повідомила мер Парижа Анн Ідальго. «Я висловлюю співчуття сім'ям жертв і підтримку постраждалим. Сьогодні опівночі вогні Ейфелевої вежі згаснуть у знак жалоби за жертвами в Єгипті», — написала вона. Le



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За останніми даними, під час атаки в Єгипті загинули 235 осіб

Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті.

Про це в Twitter повідомила мер Парижа Анн Ідальго.

«Я висловлюю співчуття сім'ям жертв і підтримку постраждалим. Сьогодні опівночі вогні Ейфелевої вежі згаснуть у знак жалоби за жертвами в Єгипті», — написала вона.

Le terrorisme a une nouvelle fois frappé l'#Égypte. J’adresse mes condoléances aux familles des victimes et mon soutien aux personnes blessées. Ce soir, la #TourEiffel s’éteindra à minuit pour leur rendre hommage et souligner la solidarité de #Paris. pic.twitter.com/Dcb6iCnKdc — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 листопада 2017 р.