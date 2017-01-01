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    Вогні Ейфелевої вежі згасли в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті

    За останніми даними, під час атаки в Єгипті загинули 235 осіб
    Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті. Про це в Twitter повідомила мер Парижа Анн Ідальго. «Я висловлюю співчуття сім'ям жертв і підтримку постраждалим. Сьогодні опівночі вогні Ейфелевої вежі згаснуть у знак жалоби за жертвами в Єгипті», — написала вона. Le
    • 25 Листопада, 05:43
    • Розсилка

    За останніми даними, під час атаки в Єгипті загинули 235 осіб

    Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті.

    Про це в Twitter повідомила мер Парижа Анн Ідальго.

    «Я висловлюю співчуття сім'ям жертв і підтримку постраждалим. Сьогодні опівночі вогні Ейфелевої вежі згаснуть у знак жалоби за жертвами в Єгипті», — написала вона.

    Нагадаємо, 24 листопада в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам.

    Про це повідомили троє поліцейських на умовах анонімності, оскільки вони не мали повноважень давати коментарі журналістам. Вони також розповіли про те, що жертв доставили в місцеві лікарні.

    Раніше повідомлялося про те, що в результаті теракту загинули 235 осіб. 

    У Міністерстві закордонних справ заявили, що серед загиблих або постраждалих громадян України немає.

    вибух теракт Єгипет Франція Париж
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