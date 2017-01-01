Вогні Ейфелевої вежі згасли в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті
- 25 Листопада, 05:43
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Розсилка
За останніми даними, під час атаки в Єгипті загинули 235 осіб
Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті.
Про це в Twitter повідомила мер Парижа Анн Ідальго.
«Я висловлюю співчуття сім'ям жертв і підтримку постраждалим. Сьогодні опівночі вогні Ейфелевої вежі згаснуть у знак жалоби за жертвами в Єгипті», — написала вона.
Le terrorisme a une nouvelle fois frappé l'#Égypte. J’adresse mes condoléances aux familles des victimes et mon soutien aux personnes blessées. Ce soir, la #TourEiffel s’éteindra à minuit pour leur rendre hommage et souligner la solidarité de #Paris. pic.twitter.com/Dcb6iCnKdc— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 листопада 2017 р.
Нагадаємо, 24 листопада в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам.
Про це повідомили троє поліцейських на умовах анонімності, оскільки вони не мали повноважень давати коментарі журналістам. Вони також розповіли про те, що жертв доставили в місцеві лікарні. Раніше повідомлялося про те, що в результаті теракту загинули 235 осіб. У Міністерстві закордонних справ заявили, що серед загиблих або постраждалих громадян України немає.
Про це повідомили троє поліцейських на умовах анонімності, оскільки вони не мали повноважень давати коментарі журналістам. Вони також розповіли про те, що жертв доставили в місцеві лікарні.
Раніше повідомлялося про те, що в результаті теракту загинули 235 осіб.
У Міністерстві закордонних справ заявили, що серед загиблих або постраждалих громадян України немає.