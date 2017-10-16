У Китаї випустили електрокар за 5600 доларів

Виробництвом електрокару займається General Motors у співпраці з китайськими автовиробниками

General Motors у співпраці з китайськими автовиробниками випустила для китайського ринку бюджетний електрокар Baojun E100. Найцікавіше в ньому - це цінник в 5600 доларів. Природно, що попит на Baojun E100 в Китаї був просто величезним. Перша партія в 5000 автомобілів розійшлася по передпродажним замовленням. Під капотом Baojun E100 працює двигун



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Виробництвом електрокару займається General Motors у співпраці з китайськими автовиробниками

General Motors у співпраці з китайськими автовиробниками випустила для китайського ринку бюджетний електрокар Baojun E100. Найцікавіше в ньому - це цінник в 5600 доларів. Природно, що попит на Baojun E100 в Китаї був просто величезним. Перша партія в 5000 автомобілів розійшлася по передпродажним замовленням.

Під капотом Baojun E100 працює двигун потужністю всього в 39 кінських сил, але завдяки невеликим габаритам і вазі автомобіля, він здатний розігнатися до 100 км / год. Літієво-іонний акумулятор забезпечує запас ходу в 155 км і повністю заряджається від побутової розетки за 7,5 години. Це все що стосується базової версії. У «прокачанної» Baojun E100 обіцяють вбудований Wi-Fi, тачпад в ролі контролера і функцію доступу без використання ключа, повітряний фільтр.

Baojun E100 спроектований для внутрішнього китайського ринку і в його кінцеву ціну включена державна субсидія. Без неї він коштує від 7200 до 9300 доларів.

General Motors не вигідно виводити її на міжнародний ринок, щоб не конкурувати зі своїм же електрокаром Chevrolet Bolt. Тому купити автомобіль за межами Китаю буде вкрай проблематично.

Джерело: gagadget