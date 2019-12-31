У Китаї зафіксували 27 випадків невідомої пневмонії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Семеро хворих перебувають у критичному стані

У центральному Китаї у місті Ухань зафіксували спалах невідомої вірусної пневмонії. Про це повідомляє ECNS із посиланням на дані місцевої влади.

Із 27 хворих на невстановлену пневмонію семеро перебувають у критичному стані, решта – контрольовані. Двох пацієнтів мають виписати з лікарні найближчими днями.

У заяві, опублікованій у понеділок міським управлінням охорони здоров'я, йдеться про кілька випадків пневмонії, що походять від невідомого джерела. Команда експертів Національної комісії з охорони здоров’я Китаю була відправлена до осередку зараження для тестування на вірус.

Нагадаємо, в 2003 році в світі почала поширюватися атипова пневмонія. Вперше вона була зареєстрована в Південному Китаї, деякі фахівці припустили, що вірус має штучне походження.

До слова, раніше повідомлялося, що за тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад 170 тисяч українців.У МОЗ нагадали, що минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 мільйона українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені випадки смерті внаслідок грипу, з них 12 дітей.