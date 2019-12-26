На Рівненщині від кашлюку померла одномісячна дитина



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На Рівненщині одномісячна дитина померла від кашлюку

У великій сім’ї, де зростала дитина,ніхто не був щепленим проти кашлюку із-за відмов матері

Одномісячна дитина із Острозького району, що на Рівненщині, у важкому стані була госпіталізована у відділення інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні. У хлопчика був виражений виснажливий спазматичний кашель, напади апное (тимчасова зупинка дихання). Майже два тижні лікарі боролись за його життя, але врятувати малечу не вдалося. Дитина померла 24 грудня 2019 року.



Діагноз: кашлюк, лабораторно підтверджений, ускладнений двобічною не госпітальною пневмонією.



Кашлюк - це вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Кашлюк легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації. Відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).



Вкрай важливо, щоб новонароджену дитину, яка ще не підлягає вакцинації, оточували рідні, які мають захист від кашлюку.



Хлопчик народився у багатодітній сім’ї та був шостою дитиною. У сім’ї, де зростала малеча , жодна здитина не була щеплена проти кашлюку із-за відмов матері.

Нагадаємо, торік у грудні в Кам’янську Дніпропетровської області від кашлюку померла людина.