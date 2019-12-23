За тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад 170 тисяч українців



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Більше 70% хворих — це діти віком до 17 років

Центр громадського здоров'я повідомив, що починаючи з 1 жовтня, від грипу в Україні вакцинувалися 217 тисяч людей.

«Із 1 жовтня від грипу вакцинувалися 217 299 людей. Загалом за увесь минулорічний епідсезон вакцинувалися лише 161,5 тис. осіб», – зазначили у повідомленні.

Протягом 50-го тижня на ГРВІ захворіли 171 554 особи, із них 70% — діти віком до 17 років. З початку епідсезону госпіталізовано 44 440 осіб, із них 80% — діти. Найбільше госпіталізованих серед дітей віком до чотирьох років.

У ЦГЗ нагадали, що минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 мільйона українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджені випадки смерті внаслідок грипу, з них 12 дітей.

До слова, у Києві зареєстровано понад 11 тис. хворих на грип. Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,5% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7 234 (проти 7660), дорослих – 3983 особи (зростання на 7%).