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    У КНДР відбудеться зустріч родин, яких розділила Корейська війна

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    <span>Більшість учасників зустрічі є людьми похилого віку, найстаршому - 101 рік</span> - У КНДР відбудеться зустріч родин, яких розділила Корейська війна
    Більшість учасників зустрічі є людьми похилого віку, найстаршому - 101 рік

    Зустрічі родичів будуть проходити у північнокорейському туристичному регіоні Кимгансан

    Група з 89 громадян Південної Кореї у понеділок, 20 серпня, вирушили в Північну Корею на першу зустріч з родичами з моменту розділу країни у 1953 році за підсумками Корейської війни.

    Більшість учасників зустрічі є людьми похилого віку, найстаршому - 101 рік, повідомляє DW.

    Зустрічі родичів будуть проходити у північнокорейському туристичному регіоні Кимгансан на південному сході країни і триватимуть до середи. Рішення про проведення зустрічей розділених сімей було ухвалено за підсумками саміту лідерів Південної Кореї і КНДР, що пройшов у квітні поточного року. Це перший подібний захід з 2015 року.

    До цього з 2000 року було організовано 20 зустрічей розділених сімей з півночі і півдня Кореї. За цей період понад 130 тисяч південних корейців подали заяву про бажання зустрітися зі своїми родичами з КНДР, проте багато з них уже померли, так і не побачивши своїх близьких.

     

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