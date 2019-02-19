У КНР планують випробувати артсистему на магнетизованій плазмі



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Китай візьметься за створення артсистем на магнетизованій плазмі

Нова система може збільшити дальність залпу із 30 до 100 км

Сайт закупівель збройних сил КНР оголосив тендер на постачання артилерійських систем, які використовують магнетизовану плазму. Про це пише китайське видання The Global Times.

Відповідна система буде стріляти високошвидкісними боєзарядами. Цікаво що патент на відповідне використання магнетизованої плазми в артилерії був вперше отриманий в КНР в 2015 році. Розробка передбачає те, що ствол артилерійської системи буде покривати магнетичним матеріалом.

В процесі пострілу під дією тиску і тепла відбуватиметься створення шару магнетизованої плазми навколо снаряду. Це може посилити швидкість більше 6 Мах, зменшити відхилення від курсу і збільшити радіус дії системи із 30 км до 100 км. Відповідна технологія може встановлюватися на танки і самохідні артилерійські установки.

Як стало відомо раніше, російський збройний концерн «Калашников» хоче мати заводи в Венесуелі, Індії і Саудівській Аравії.